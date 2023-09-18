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Гурина (Морозова) Светлана
Гурина (Морозова) Светлана
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.08.1965
Пол
Женский
Отец
Морозов Петр
1939 г.р.
Мать
Морозова Софья Фоминична
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1965
Отец:
Морозов Петр
Мать:
Морозова Софья Фоминична
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