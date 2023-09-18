Гурина (Морозова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина (Морозова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1965

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1965

Отец: Морозов Петр

Мать: Морозова Софья Фоминична

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