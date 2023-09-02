Бува — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бува

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ямат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: .

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: .

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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