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Бува
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ямат
Мать
Не указана
Дети
.
.
Добавил:
ЗБ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Ямат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
.
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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