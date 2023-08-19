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Кондратьев Ефим Николаевич

Место рождения

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: Кондратьев Николай Дмитриевич

Мать: Кондратьева Параскева

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Матрёна Ефимовна

Мать ребёнка: Кондратьева Татьяна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
До 1906

Жена: Кондратьева Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Кондратьев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Кондратьева Татьяна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Дочь: Марья Ефимовна

Мать ребёнка: Кондратьева Татьяна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1914

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Кондратьева Татьяна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Осуждение
1930
Выслан из д. Каргаполово Сузунского района в Троицкий район
Реабилитация осужденного
1949
Снят с учёта.
Смерть
Неизвестно
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