Кондратьев Ефим Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Матрёна Ефимовна
Мать ребёнка: Кондратьева Татьяна
Бракосочетание
До 1906
Жена: Кондратьева Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Мать ребёнка: Кондратьева Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Дочь: Марья Ефимовна
Мать ребёнка: Кондратьева Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1914
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Кондратьева Татьяна
Осуждение
1930
Выслан из д. Каргаполово Сузунского района в Троицкий район
Реабилитация осужденного
1949
Снят с учёта.
Смерть
Неизвестно