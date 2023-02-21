(Шкарина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шкарина) Евдокия

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкарин Федор

Мать: Шкарина ?

Россия
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