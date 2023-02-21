Белоножка Авксентий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоножка Авксентий Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.03.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1881 и 1882

Дочь: Скрипко Варвара Авксентиева

Мать ребёнка: Иулияния Исидорова

Место жительства
10.03.1883 ст.
пароход "Петербург"
Смерть
18.03.1936
Раковка, Уссурийский, Приморский край
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