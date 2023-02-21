Белоножка Авксентий Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.03.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1882
Дочь: Скрипко Варвара Авксентиева
Мать ребёнка: Иулияния Исидорова
Место жительства
10.03.1883 ст.
пароход "Петербург"
Смерть
18.03.1936
Раковка, Уссурийский, Приморский край