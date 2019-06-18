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Шарова Евгения Валентиновна
Шарова Евгения Валентиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.2019
Пол
Женский
Отец
Шаров Валентин Андреевич
1993 г.р.
Мать
Шарова (Куничева) Александра Анатольевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2019
Отец:
Шаров Валентин Андреевич
Мать:
Шарова Александра Анатольевна
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