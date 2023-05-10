Севастьянов (Коченко) Александр Павлович (Владимирович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2013
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севастьянова Нина Степановна
Место жительства
Неизвестно
Малетино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
2013
Челябинск, Челябинский, Челябинская область