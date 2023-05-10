Севастьянов (Коченко) Александр Павлович (Владимирович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянов (Коченко) Александр Павлович (Владимирович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Севастьянов Павел Федорович

Мать: Севастьянова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Нина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Малетино, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
2013
Челябинск, Челябинский, Челябинская область