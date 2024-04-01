Кульков Анрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1995
Дочь: Козловская Ксения Александровна
Мать ребёнка: Кулькова (Гудзенко) Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
17.11.2003
Дочь: (Кулькова) Алена Андреевна
Мать ребёнка: Кулькова (Гудзенко) Светлана Васильевна