Аникина (Шаронова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Шаронова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1912

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1912

Отец: Шаронов Иван Архипович

Мать: Шаронова Анисия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Аникин Василий Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1936

Сын: Аникин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Аникин Василий Петрович

Рождение ребёнка
23.10.1938

Сын: Аникин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Аникин Василий Петрович

Рождение ребёнка
09.10.1943

Сын: Аникин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Аникин Василий Петрович

Рождение ребёнка
10.12.1946

Сын: Шаронов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Аникин Василий Петрович

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.05.1949

Дочь: Селезнева (Аникина) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Аникин Василий Петрович

Смерть
1989
Выкса, город Выкса, Нижегородская область

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