Аникина (Шаронова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1912
Дата смерти1989
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1912
Отец: Шаронов Иван Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Аникин Василий Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1936
Сын: Аникин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Аникин Василий Петрович
Рождение ребёнка
23.10.1938
Сын: Аникин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Аникин Василий Петрович
Рождение ребёнка
09.10.1943
Сын: Аникин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Аникин Василий Петрович
Рождение ребёнка
10.12.1946
Сын: Шаронов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Аникин Василий Петрович
Рождение ребёнка
11.05.1949
Дочь: Селезнева (Аникина) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Аникин Василий Петрович
Смерть
1989