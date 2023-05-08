Бушуева Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Бушуев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1904
Дочь: Бушуева Глафира Дмитриевна
Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бушуева Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бушуева Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно