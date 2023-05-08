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Бушуева Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бушуев Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бушуев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
17.02.1904

Дочь: Бушуева Глафира Дмитриевна

Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бушуева Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бушуева Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бушуев Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно