Торештей Менги Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ондар Зоя Кара-ооловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Торештей Чаяан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торештей Дамба-Доржу Чаяанович
Отец ребёнка: Торештей Чаяан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торештей Бады-Доржу Чаяанович
Отец ребёнка: Торештей Чаяан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торештей Даваа-Доржу Чаяанович
Отец ребёнка: Торештей Чаяан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торештей Чаяан