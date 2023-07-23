Торештей Менги Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорештей Менги Степановна

Торештей Менги Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ондар Зоя Кара-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торештей Анзат Чаяанович

Отец ребёнка: Торештей Чаяан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торештей Дамба-Доржу Чаяанович

Отец ребёнка: Торештей Чаяан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торештей Бады-Доржу Чаяанович

Отец ребёнка: Торештей Чаяан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торештей Даваа-Доржу Чаяанович

Отец ребёнка: Торештей Чаяан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торештей Чаяан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close