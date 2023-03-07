Власов Ларион
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Власов Фодий
Мать: Власова ?
Рождение ребёнка
1822
Сын: Власов Леонтий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Власова Наталья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Власова Наталья
Рождение ребёнка
1840
Сын: Власов Иван
Мать ребёнка: Власова Наталья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Маремьяна
Мать ребёнка: Власова Наталья
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Афанасья
Мать ребёнка: Власова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно