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Власов Ларион

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Место рождения

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Власов Фодий

Мать: Власова ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Власов Леонтий

Мать ребёнка: ?

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Власова Наталья

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Власова Наталья

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Власов Иван

Мать ребёнка: Власова Наталья

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Маремьяна

Мать ребёнка: Власова Наталья

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Афанасья

Мать ребёнка: Власова Наталья

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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