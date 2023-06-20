Мерц Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Мерц Йохан Николаус
Мать: Мерц Анна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мерц Андрей
Мать ребёнка: Мерц Паулина
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гермина
Мать ребёнка: Мерц Паулина
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мерц Марти
Мать ребёнка: Мерц Паулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мерц Паулина
Смерть
Неизвестно