Мерц Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерц Павел

Мерц Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Мерц Йохан Николаус

Мать: Мерц Анна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мерц Андрей

Мать ребёнка: Мерц Паулина

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гермина

Мать ребёнка: Мерц Паулина

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мерц Марти

Мать ребёнка: Мерц Паулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерц Паулина

Смерть
Неизвестно