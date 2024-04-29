Von Bock Antoni Johann (Anton) Около 1620 — найти родственников по фамилии на Familio
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Von Bock Antoni Johann (Anton)

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Место рождения

Gut Lachmes, Livland, Estonia

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Около 1691

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Bock Heinrich

Мать: Von Bock (Von Klot) Elisabeth Tonnesdotter

Gut Lachmes, Livland, Estonia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Von Engelhardt, A. Henselshof (Von Bock) Anna Margaretha (Margarete)

Мать ребёнка: Von Bock (Von Reich (Reich)) Maria Anna

Reval, Talinn, Estonia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Bock Heinrich Anton

Мать ребёнка: Von Bock (Von Reich (Reich)) Maria Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Bock (Von Reich (Reich)) Maria Anna

Рождение ребёнка
Около 1650

Дочь: Von Vietinghoff, A. Arrust (Von Bock) Gertrud (Gertrude Gertruda) (Gertrude Gertruda)

Мать ребёнка: Von Bock (Von Reich (Reich)) Maria Anna

Смерть
Около 1691

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