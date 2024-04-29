Von Bock Antoni Johann (Anton)
Место рожденияGut Lachmes, Livland, Estonia
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиОколо 1691
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Gut Lachmes, Livland, Estonia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Von Engelhardt, A. Henselshof (Von Bock) Anna Margaretha (Margarete)
Мать ребёнка: Von Bock (Von Reich (Reich)) Maria Anna
Reval, Talinn, Estonia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Von Bock (Von Reich (Reich)) Maria Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1650
Смерть
Около 1691