Детюк Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Детюк Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1932

Дата смерти

25.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1932

Отец: Детюк Михаил Иванович

Мать: Дарья Аксеновна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Ятина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Горячева Антонина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Детюк Елена

Мать ребёнка: Горячева Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячева Антонина Александровна

Смерть
25.08.2015
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