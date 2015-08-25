Детюк Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1932
Дата смерти25.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1932
Отец: Детюк Михаил Иванович
Мать: Дарья Аксеновна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Ятина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Горячева Антонина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Детюк Елена
Мать ребёнка: Горячева Антонина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.2015