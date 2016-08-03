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Никифорова Капитолина Артемовна
Никифорова Капитолина Артемовна
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
03.08.2016
Пол
Женский
Отец
Никифоров Артем Николаевич
1990 г.р.
Мать
Никифорова (Хакимова) Алиса Алмазовна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2016
Отец:
Никифоров Артем Николаевич
Мать:
Никифорова Алиса Алмазовна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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