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Никифорова Капитолина Артемовна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2016

Отец: Никифоров Артем Николаевич

Мать: Никифорова Алиса Алмазовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан