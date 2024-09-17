(Сорокина) Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.08.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1915
Отец: Сорокин Иван Алексеевич
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 13
Место жительства
Неизвестно
Крещение
26.08.1915
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 13
Смерть
Неизвестно