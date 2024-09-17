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(Сорокина) Наталия Ивановна

Место рождения

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.08.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1872 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1915

Отец: Сорокин Иван Алексеевич

Мать: Сорокина Пелагея Ивановна

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 13
Место жительства
Неизвестно
Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
26.08.1915
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 13
Смерть
Неизвестно

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