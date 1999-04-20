Соколов Михаил Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Михаил Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1999

Отец: Соколов Виталий Вячеславович

Мать: Соколова Наталья Николаевна

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