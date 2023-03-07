Халявина (Воробьева) Марина Обросимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалявина (Воробьева) Марина Обросимова

Халявина (Воробьева) Марина Обросимова

avatar

Место рождения

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Между 1687 и 1691 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Воробьев Авросим Григорьев

Мать: не указана

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Колывановская, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close