Рейтарова Евдокия Матасова?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1886
Отец ребёнка: Рейтаров Григорий Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Сусанна Григорьева
Отец ребёнка: Рейтаров Григорий Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно