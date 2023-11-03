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Рейтарова Евдокия Матасова?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1886

Сын: Рейтаров Иван Григорьев

Отец ребёнка: Рейтаров Григорий Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Сусанна Григорьева

Отец ребёнка: Рейтаров Григорий Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рейтаров Григорий Стефанов

Смерть
Неизвестно
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