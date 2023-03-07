Останина (Чивилевых) Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Чивилевых) Анна Ефимова

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Место рождения

дер. Поломская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Поломская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Останин Лаврентий Алексеев

Отец ребёнка: Останин Алексей Григорьев

Батовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Алексей Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Батовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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