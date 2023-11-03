Семушина Скорик Светлана Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1974
Рождение ребёнка
15.09.1996
Дочь: Семушина Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Семушин Евгений Викторович
Рождение ребёнка
16.09.2003
Дочь: Семушина Дарья Евгеньевна
Отец ребёнка: Семушин Евгений Викторович
Рождение ребёнка
23.02.2014
Дочь: Семушина Анастасия Настасья
Отец ребёнка: Семушин Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно