Семушина Скорик Светлана Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семушина Скорик Светлана Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1974

Отец: Скорик Валентин Николаевич

Мать: Корнеева Скорик Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
15.09.1996

Дочь: Семушина Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Семушин Евгений Викторович

Рождение ребёнка
16.09.2003

Дочь: Семушина Дарья Евгеньевна

Отец ребёнка: Семушин Евгений Викторович

Рождение ребёнка
23.02.2014

Дочь: Семушина Анастасия Настасья

Отец ребёнка: Семушин Евгений Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семушин Евгений Викторович

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