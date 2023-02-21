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Ананий Филимонов

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Место рождения

д.Малые Ондоуши

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1841 г.р.

Мать

Вычислено 1840 г.р.

Жена

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Около 1889 г.р.
Вычислено 1893 г.р.
Вычислено 1897 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: Филимон Ефремов

Мать: Александра Васильева

д.Малые Ондоуши
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Мария Ананиева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бракосочетание
09.11.1890 ст.

Жена: Евдокия Иванова

с.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Сын: Николай Ананиев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

д.Малые Ондоуши
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Дочь: Антонина Ананиева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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