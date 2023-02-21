Ананий Филимонов
Место рожденияд.Малые Ондоуши
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872
Отец: Филимон Ефремов
Мать: Александра Васильева
д.Малые Ондоуши
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Мария Ананиева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
09.11.1890 ст.
Жена: Евдокия Иванова
с.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Сын: Николай Ананиев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
д.Малые Ондоуши
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Дочь: Антонина Ананиева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно