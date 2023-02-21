Дубинин Валентин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1951
Отец: Дубинин Сергей
Мать: Дубинина Анна
Рождение ребёнка
07.09.1987
Дочь: Дубинина Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Дубинина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубинина Наталья Алексеевна