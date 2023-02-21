Дубинин Валентин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинин Валентин Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1951

Отец: Дубинин Сергей

Мать: Дубинина Анна

Рождение ребёнка
07.09.1987

Дочь: Дубинина Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Дубинина Наталья Алексеевна

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинина Наталья Алексеевна

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
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