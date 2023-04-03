Сукманов Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиМежду 1975 и 1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сукманов Владимир
Мать ребёнка: Сукманова Анна
Рождение ребёнка
20.11.1938
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
19.05.1955
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Сукманова Анна
Смерть
Между 1975 и 1976