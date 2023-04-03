Сукманов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сукманов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Между 1975 и 1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
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1955 г.р.

Добавил:

НР
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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сукманов Владимир

Мать ребёнка: Сукманова Анна

Рождение ребёнка
20.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сукманова Анна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сукманова Анна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сукманова Анна

Рождение ребёнка
19.05.1955

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Сукманова Анна

Смерть
Между 1975 и 1976