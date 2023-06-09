Бирюкова Лукерья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Бирюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Бирюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Бирюков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бирюков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно