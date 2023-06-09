Бирюкова Лукерья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Лукерья Кузьминична

Место рождения

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Бирюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Бирюков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бирюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Бирюков Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Бирюков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бирюков Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно