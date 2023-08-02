Ахметов Жангир Муллажанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Жангир Муллажанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов Муллажан Гаряевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметова Эльфия Жангировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметова Рамзия Жангировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметова Алсу Жангировна

Мать ребёнка: не указана

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