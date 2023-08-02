Ахметов Жангир Муллажанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметов Муллажан Гаряевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметова Эльфия Жангировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметова Рамзия Жангировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметова Алсу Жангировна
Мать ребёнка: не указана