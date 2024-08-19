Purvītis,Purvīte ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Purvītis,Purvīte ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1849 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Purvītis ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Baltiņš (Purvītis ,Purvīte) Katrīna

Отец ребёнка: Purvītis ?

Рождение ребёнка
1849

Сын: Purvītis Jēkabs Juris

Отец ребёнка: Purvītis ?

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