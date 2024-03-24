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Андроникова Мария Ильинична

Место рождения

Гритьково, Куньинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.01.1905 ст.

Дата смерти

20.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1905 ст.

Отец: Илия Андроников

Мать: Домна Тимофеева

Гритьково, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1933

Дочь: Никитина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Ермаков Иван Васильевич

Двинь-Покровское, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.10.1989
Дубровка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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