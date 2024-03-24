Андроникова Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения20.01.1905 ст.
Дата смерти20.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1905 ст.
Отец: Илия Андроников
Мать: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
20.11.1933
Дочь: Никитина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Ермаков Иван Васильевич
Двинь-Покровское, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.10.1989
Дубровка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область