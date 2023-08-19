Петрова (Воропаева) (Воропаева) Анна Захарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти05.03.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Воропаев Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пузырева (петрова) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Петров Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
05.12.1910
Отец ребёнка: Петров Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Петров Алексей Филиппович
Смерть
05.03.1953