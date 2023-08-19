Петрова (Воропаева) (Воропаева) Анна Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Воропаева) (Воропаева) Анна Захарова

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Место рождения

Миролюбово, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

05.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Воропаев Захар

Мать: не указана

Миролюбово, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1899

Муж: Петров Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пузырева (петрова) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Петров Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
05.12.1910

Сын: Петров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Петров Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Петров Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Петров Алексей Филиппович

Смерть
05.03.1953
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