Изотов Феопент Изотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотов Феопент Изотович

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1777

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Изот

Мать: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Феопентов Фёдор Феопентович

Мать ребёнка: Антонова Матрона Антоновна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Феопентов Пётр Феопентович

Мать ребёнка: Антонова Матрона Антоновна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Матрона Антоновна

Смерть
После 1777
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