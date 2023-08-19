Изотов Феопент Изотович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1777
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Изот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Феопентов Фёдор Феопентович
Мать ребёнка: Антонова Матрона Антоновна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Феопентов Пётр Феопентович
Мать ребёнка: Антонова Матрона Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1777