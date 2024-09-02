Ознобихина Анфиса Варсанофиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ознобихина Анфиса Варсанофиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ознобихина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Ознобихин Василий Инарьевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ознобихин Василий Инарьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Куколева (Ознобихина) Полуферия Васильевна

Отец ребёнка: Ознобихин Василий Инарьевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
1962
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

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