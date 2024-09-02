Ознобихина Анфиса Варсанофиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ознобихина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Ознобихин Василий Инарьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Куколева (Ознобихина) Полуферия Васильевна
Отец ребёнка: Ознобихин Василий Инарьевич
Смерть
1962