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Самуйлов Иван Сергеевич
Самуйлов Иван Сергеевич
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Место рождения
Плоская
, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Дата рождения
1916
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Самуйлов Сергей Самуйлович
Мать
Самуйлова Елена Емилианова
Дети
Не указаны
Добавил:
SP
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Самуйлов Сергей Самуйлович
Мать:
Самуйлова Елена Емилианова
Плоская
, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно
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