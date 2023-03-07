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Самуйлов Иван Сергеевич

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Место рождения

Плоская, Хотьковская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Самуйлов Сергей Самуйлович

Мать: Самуйлова Елена Емилианова

Плоская, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно
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