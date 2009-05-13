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Вашкевич Станислав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1926

Дата смерти

13.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Между 1882 и 1886 г.р.

Мать

Между 1888 и 1892 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1926

Отец: Вашкевич Виктор Каэтанович

Мать: Вашкевич Грося Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.05.2009