Вашкевич Станислав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1926
Дата смерти13.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.05.2009