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Смирнов Алексей Илларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Илларион Алексеев

Мать: Анна Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Мария Алексеева

Мать ребёнка: Смирнова Александра Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Александра Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
личный почетный гражданин
Работа или профессия
После 1818
заведующий отделением Ярославской конторы Росстраха
Рождение ребёнка
14.04.1898

Сын: Смирнов Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Смирнова Александра Дмитриева

Работа или профессия
1932
делопроизводитель 6-й школы г.Ярославля
Смерть
Неизвестно

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