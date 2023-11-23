Смирнов Алексей Илларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Илларион Алексеев
Мать: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Мария Алексеева
Мать ребёнка: Смирнова Александра Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
личный почетный гражданин
Работа или профессия
После 1818
заведующий отделением Ярославской конторы Росстраха
Рождение ребёнка
14.04.1898
Мать ребёнка: Смирнова Александра Дмитриева
Работа или профессия
1932
делопроизводитель 6-й школы г.Ярославля
Смерть
Неизвестно