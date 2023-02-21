Романова Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Евдокия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1741

Дата смерти

1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Романов Иван Лукьянов

Отец ребёнка: Романов Лукьян Степанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Романов Яков Лукьянов

Отец ребёнка: Романов Лукьян Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Лукьянова

Отец ребёнка: Романов Лукьян Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Лукьян Степанов

Смерть
1821
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