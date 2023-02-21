Романова Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1741
Дата смерти1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Отец ребёнка: Романов Лукьян Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Отец ребёнка: Романов Лукьян Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Лукьянова
Отец ребёнка: Романов Лукьян Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1821