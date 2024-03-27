Эбделхак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нагима Мухаметъяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закира Эбделхаковна
Мать ребёнка: Нагима Мухаметъяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габиза Эбделхаковна
Мать ребёнка: Нагима Мухаметъяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайникамал Эбделхаковна
Мать ребёнка: Нагима Мухаметъяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нагима Мухаметъяновна
Смерть
Неизвестно