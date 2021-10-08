Дик (Вальковская) Александра Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дик (Вальковская) Александра Андрияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1937

Дата смерти

08.10.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1957

Сын: Дик Сергей Данилович

Отец ребёнка: Дик Даниил Яковлевич

село Горбуново Исетского района Тюменской области
Бракосочетание
01.01.1958

Муж: Дик Даниил Яковлевич

Рождение ребёнка
13.03.1963

Сын: Дик Виктор Данилович

Отец ребёнка: Дик Даниил Яковлевич

Смерть
08.10.2021
Денисово, Исетский муниципальный район, Тюменская область