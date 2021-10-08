Дик (Вальковская) Александра Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1937
Дата смерти08.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1957
Сын: Дик Сергей Данилович
Отец ребёнка: Дик Даниил Яковлевич
село Горбуново Исетского района Тюменской области
Бракосочетание
01.01.1958
Муж: Дик Даниил Яковлевич
Рождение ребёнка
13.03.1963
Сын: Дик Виктор Данилович
Отец ребёнка: Дик Даниил Яковлевич
Смерть
08.10.2021
Денисово, Исетский муниципальный район, Тюменская область