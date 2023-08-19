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Макмак Василий Христофорович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Макмак Христофор Васильевич

Мать: Макмак Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Макмак Иван Васильевич

Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Макмак Илья Васильевич

Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Макмак Николай Васильевич

Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Макмак Михаил / Мина / Васильевич

Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: София Васильевна

Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макмак Любовь Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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