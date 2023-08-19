Макмак Василий Христофорович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Макмак Николай Васильевич
Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Макмак Михаил / Мина / Васильевич
Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: София Васильевна
Мать ребёнка: Макмак Любовь Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно