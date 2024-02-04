Пиягин Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пиягина незнаю
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пиягина Наталья
Рождение ребёнка
2005
Мать ребёнка: Пиягина незнаю
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.10.2013
Дочь: Пиягина Злата Анатольевна
Мать ребёнка: Пиягина Наталья
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край