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Пиягин Анатолий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1983

Отец: Пиягин Анатолий Дмитриевич

Мать: Пиягина Раиса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиягина незнаю

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиягина Наталья

Рождение ребёнка
2005

Сын: Пиягин Данил Анатольевич

Мать ребёнка: Пиягина незнаю

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.10.2013

Дочь: Пиягина Злата Анатольевна

Мать ребёнка: Пиягина Наталья

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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