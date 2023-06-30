Степанов Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Степанов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Бобкова Неизвестно

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Волкова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Ефремовна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Степанов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Степанова Евдокия Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Евдокия Ефремовна

Смерть
Неизвестно