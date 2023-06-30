Степанов Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Бобкова Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Волкова Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Степанова Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Степанов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Степанова Евдокия Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобкова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно