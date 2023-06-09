Заголько Семен Романович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Заголько Роман Яковлевич
Мать: Заголько ?
Бракосочетание
05.11.1839
Жена: Агафья Иосифовна
Рождение ребёнка
01.02.1841
Сын: Заголько Никита Семенович
Мать ребёнка: Агафья Иосифовна
Агрипина Демидовна Мартынович
Бракосочетание
19.?.1841
Жена: Заголько ?
Смерть
Неизвестно