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Заголько Семен Романович

Место рождения

Черноградь, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Заголько Роман Яковлевич

Мать: Заголько ?

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
05.11.1839

Жена: Агафья Иосифовна

Рождение ребёнка
01.02.1841

Сын: Заголько Никита Семенович

Мать ребёнка: Агафья Иосифовна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Агрипина Демидовна Мартынович
Бракосочетание
19.?.1841

Жена: Заголько ?

Смерть
Неизвестно