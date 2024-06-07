Гаврила Лаврентьев 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаврила Лаврентьев

Место рождения

Байково

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Лаврентий Антонов

Мать: Афанасьева Афанасьева

Байково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларькин Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: Домна Петрова

Упоминание
Неизвестно
РС 1858 листы 022об-023
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Ларькина) Агрофена Гаврилов

Мать ребёнка: Домна Петрова

Байково
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ларькин Осип Гаврилов

Мать ребёнка: Домна Петрова

Байково
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ларькин Фёдор Гаврилов

Мать ребёнка: Домна Петрова

Байково
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ларькин Никита Гаврилов

Мать ребёнка: Домна Петрова

Байково
Смерть
Неизвестно

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