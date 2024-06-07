Гаврила Лаврентьев
Место рожденияБайково
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Лаврентий Антонов
Мать: Афанасьева Афанасьева
Байково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Домна Петрова
Упоминание
Неизвестно
РС 1858 листы 022об-023
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Ларькина) Агрофена Гаврилов
Мать ребёнка: Домна Петрова
Байково
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Домна Петрова
Байково
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Домна Петрова
Байково
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Домна Петрова
Байково
Смерть
Неизвестно