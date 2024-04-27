Романова Евдокия Алампатьевна 02.10.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова Евдокия Алампатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
02.08.1986

Дочь: Монастырева (Романова) Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Романов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1997

Сын: Романов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Романов Алексей Петрович

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