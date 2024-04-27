Романова Евдокия Алампатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1986
Дочь: Монастырева (Романова) Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Романов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1997
Сын: Романов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Романов Алексей Петрович