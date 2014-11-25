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Татарников Дмитрий Антонович
Татарников Дмитрий Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.2014
Пол
Мужской
Отец
Татарников Антон Юрьевич
1984 г.р.
Мать
Татарникова Наталия Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2014
Отец:
Татарников Антон Юрьевич
Мать:
Татарникова Наталия Александровна
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