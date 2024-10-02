Leskinen / Leskin Antti Taavetinpoika (Андрей Давыдович)
Место рожденияPausu, Impilahti, Finland
Дата рождения27.05.1821
Дата смерти05.02.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1851
Дочь: Laukkanen (Leskinen / Leskin) Anna Antintytär
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.02.1911