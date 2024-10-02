Leskinen / Leskin Antti Taavetinpoika (Андрей Давыдович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leskinen / Leskin Antti Taavetinpoika (Андрей Давыдович)

Место рождения

Pausu, Impilahti, Finland

Дата рождения

27.05.1821

Дата смерти

05.02.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1851

Дочь: Laukkanen (Leskinen / Leskin) Anna Antintytär

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.02.1911

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