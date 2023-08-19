Долбешкин Клим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбешкин Клим Яковлевич

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Долбешкин Яков Дмитриевич

Мать: Прасковья Леоновна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Долбешкин Антон Климович

Мать ребёнка: Федора Гавриловна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина Климовна

Мать ребёнка: Федора Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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