Долбешкин Клим Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Долбешкин Яков Дмитриевич
Мать: Прасковья Леоновна
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Федора Гавриловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина Климовна
Мать ребёнка: Федора Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Гавриловна
Смерть
Неизвестно