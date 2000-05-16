Титов Леонид Павлович
Место рождения
Дата рождения23.06.1931
Дата смерти16.05.2000
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1931
Отец: Титов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.04.1958
Сын: Титов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Титова Мария Феофановна
Рождение ребёнка
20.05.1960
Мать ребёнка: Титова Мария Феофановна
Рождение ребёнка
18.10.1962
Сын: Титов Валентин Леонидович
Мать ребёнка: Титова Мария Феофановна
Смерть
16.05.2000