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Титов Леонид Павлович

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Место рождения

Жерличиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.06.1931

Дата смерти

16.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1931

Отец: Титов Павел Дмитриевич

Мать: Титова Александра Павловна

Жерличиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.04.1958

Сын: Титов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Титова Мария Феофановна

Рождение ребёнка
20.05.1960

Сын: Титов Николай Леонидович

Мать ребёнка: Титова Мария Феофановна

Рождение ребёнка
18.10.1962

Сын: Титов Валентин Леонидович

Мать ребёнка: Титова Мария Феофановна

Жерличиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
16.05.2000
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