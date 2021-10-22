Осипова (Бокарёва) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Бокарёва) Зинаида

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Место рождения

Россия, село Васильевка

Дата рождения

24.10.1936

Дата смерти

22.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1936

Отец: Бокарёв Михаил Павлович

Мать: Бокарёва Мария

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
24.06.1958

Дочь: Веткина Ольга

Отец ребёнка: Осипов Алексей

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
01.12.1959

Сын: Осипов Николай

Отец ребёнка: Осипов Алексей

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
02.06.1970

Дочь: Шепилова Наталья

Отец ребёнка: Осипов Алексей

Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Алексей

Россия, Воронеж
Смерть
22.10.2021
Россия, Воронеж
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Юго-Западное, Воронеж
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