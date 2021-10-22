Осипова (Бокарёва) Зинаида
Место рожденияРоссия, село Васильевка
Дата рождения24.10.1936
Дата смерти22.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1936
Отец: Бокарёв Михаил Павлович
Мать: Бокарёва Мария
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
24.06.1958
Дочь: Веткина Ольга
Отец ребёнка: Осипов Алексей
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
01.12.1959
Сын: Осипов Николай
Отец ребёнка: Осипов Алексей
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
02.06.1970
Дочь: Шепилова Наталья
Отец ребёнка: Осипов Алексей
Россия, Воронеж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Алексей
Россия, Воронеж
Смерть
22.10.2021
Россия, Воронеж
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Юго-Западное, Воронеж