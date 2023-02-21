Иванов (Васильев) Владимир Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1987
Рождение ребёнка
30.07.1988
Дочь: Иванова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
18.09.1992
Сын: Иванов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Иванова Наталья Михайловна