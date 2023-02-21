Иванов (Васильев) Владимир Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов (Васильев) Владимир Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1987

Жена: Иванова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
30.07.1988

Дочь: Иванова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
18.09.1992

Сын: Иванов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Михайловна

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